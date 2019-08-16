Источник: СК не возбуждал дело против матери за покупку лекарства тяжелобольному ребенку

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не возбуждал и не расследует уголовное дело о покупке москвичкой лекарства для своего тяжелобольного ребенка. Об этом ТАСС сообщил источник в связи с появившимися публикациями в СМИ.

"Следственным комитетом не возбуждалось такого уголовного дела, в производство следователей СК такое дело не передавалось", - уточнил источник. ТАСС пока не располагает официальными комментариями следственных органов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал ситуацию с возбуждением уголовного дела против женщины, заказавшей по почте незарегистрированный в России лекарственный препарат для тяжелобольного ребенка, чудовищной и призвал СК прекратить дело.

Ранее замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать незарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело вскоре было закрыто.