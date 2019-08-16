Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье аэробуса госпитализирован с ушибами груди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Второй пилот самолета "Уральских авиалиний", совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье, Георгий Мурзин, находится в больнице с ушибами груди, сообщил в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов на пресс-конференции в Екатеринбурге.
"У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально", - сказал Скуратов.
Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.
В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, из которых 19 - дети