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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье аэробуса госпитализирован с ушибами груди

По словам коммерческого директора "Уральских авиалиний" Кирилла Скуратова, с Георгием Мурзиным "все будет нормально"
Коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Второй пилот самолета "Уральских авиалиний", совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье, Георгий Мурзин, находится в больнице с ушибами груди, сообщил в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

"У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально", - сказал Скуратов.

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Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, из которых 19 - дети

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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