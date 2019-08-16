Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье аэробуса госпитализирован с ушибами груди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Второй пилот самолета "Уральских авиалиний", совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье, Георгий Мурзин, находится в больнице с ушибами груди, сообщил в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

"У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально", - сказал Скуратов.