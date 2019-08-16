Специалисты МАК приступили к расшифровке бортовых самописцев A321

В результате ЧП никто не погиб

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.

"Специалисты МАК в лаборатории вскрыли ящики, начата работа по расшифровке самописцев", - сказал он.

Собеседник отметил, что расшифровка не потребует много времени. "Самописцы в хорошем состоянии, время записи на магнитной ленте составляет около 3 минут", - пояснил источник.