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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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Специалисты МАК приступили к расшифровке бортовых самописцев A321

По словам источника в авиационном комитете, расшифровка не потребует много времени
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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.

"Специалисты МАК в лаборатории вскрыли ящики, начата работа по расшифровке самописцев", - сказал он.

Собеседник отметил, что расшифровка не потребует много времени. "Самописцы в хорошем состоянии, время записи на магнитной ленте составляет около 3 минут", - пояснил источник.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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