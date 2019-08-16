Специалисты МАК приступили к расшифровке бортовых самописцев A321

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.
"Специалисты МАК в лаборатории вскрыли ящики, начата работа по расшифровке самописцев", - сказал он.
Собеседник отметил, что расшифровка не потребует много времени. "Самописцы в хорошем состоянии, время записи на магнитной ленте составляет около 3 минут", - пояснил источник.