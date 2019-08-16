Пилот А321 рассказал, что экипаж самолета при посадке в поле действовал по инструкции

"Сработали очень слаженно, быстро… выполнили все согласно инструкции", - сказал он.

Коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов рассказал, что экипаж на практике продемонстрировал отличную пилотную подготовку. "У нас есть дополнительная программа по обучению пилотов, когда вся автоматика не работает. И как раз такой случай произошел. Пилот был подготовлен в ручном управлении управлять самолетом, что он в принципе и сделал", - отметил он.

Скуратов также сообщил, что экипаж А321 не стал использовать шасси при посадке из-за мягкого грунта, что могло привести к катастрофе. "Очень мягкий грунт, шасси бы закопалось, самолет бы резко остановился. Самолет "глиссировал" по кукурузе", - сказал коммерческий директор авиакомпании.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить A321, оба двигателя которого отказали из-за попадания в них птиц, на брюхо в поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

Экипаж А321 представлен к государственным наградам.