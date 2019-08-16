Полиция Украины подтвердила факт побега израильского наркоторговца при депортации

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Национальная полиция Украины подтвердила факт побега в киевском аэропорту Борисполь основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в украинской полиции.

"Да, действительно такой факт [побега] произошел, но никаких официальных уведомлений и сообщений об этом в полицию не поступало. Вопросом его экстрадиции занималась исключительно Служба безопасности Украины (СБУ), они не уведомляли ни полицию, ни прокуратуру, ни другие службы, которые обычно имеют отношения к подобным процессам, поэтому данный вопрос находится в их компетенции", - сообщил собеседник агентства.

Получить официальный комментарий в украинской спецслужбе ТАСС пока не удалось.

Ранее издание "Страна" сообщило, что побег произошел минувшим вечером, когда правоохранители доставили Сильвера в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль. По данным издания, Сильвер прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в зону duty free и исчез. Отмечается, что решение суда о депортации израильтянина было принято 15 августа, причем украинская полиция не известила об этом израильскую и проводила депортацию самостоятельно.

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны - является гражданином Израиля и США. Он был арестован в Киеве 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля. Тогда власти Украины называли арест Сильвера крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран. 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест.