Замгубернатора по ЖКХ Ростовской области Сидашу продлили срок домашнего ареста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 19 октября срок домашнего ареста заместителя губернатора региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, который подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в суде.

В конце июля Ростовский областной суд изменил Сидашу меру пресечения и отправил его под домашний арест до 20 августа.

Сидаш был задержан 21 мая в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело в отношении Безуглова было возбуждено в конце марта по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), он арестован. Вместе с ними по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Фигуранты подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий при строительстве стадиона, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра ЖКХ Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш является заместителем главы региона. В настоящее время он не уволен, свою вину подозреваемый не признает.