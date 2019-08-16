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Два человека оказались под завалами при обрушении стены в Ленинградской области

Инцидент произошел при демонтаже здания "Пикалевского цемента"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/.Два человека оказались под завалами при обрушении стены во время демонтажа здания предприятия "Пикалевский цемент" в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу и.о. главы районной администрации Алексей Брицун.

"Завод "Апатит", площадка "Пикалевского цемента" в здании обрушилась стена при демонтаже. Под завалами два человека, все службы на месте", - сказал он.

Пострадавшие - сотрудники компании, проводившие демонтаж, уточнил Брицун.

Ранее об инциденте сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его данным, обрушилась стена на третьем этаже.

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