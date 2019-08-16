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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Суд в Москве признал законным продление ареста шестерым украинским морякам

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест украинским военнослужащим до 24 ноября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным продление ареста шестерым украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд решил оставить решение суда первой инстанции без изменения и оставил жалобу шестерых украинских моряков: Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Попова без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест всем задержанным украинским военнослужащим до 24 ноября.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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