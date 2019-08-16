Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении более 11 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу на заседании Басманного суда Москвы заявил о признании вины в хищении более 11 млрд рублей и раскаянии в содеянном, передает корреспондент ТАСС.

"Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения", - обратился к суду Кузнецов.

В свою очередь представитель гособвинения заявила возражения на рассмотрение дела в особом порядке. "Преступление совершалось длительный срок, всего 22 эпизода преступлений в деле, поэтому считаем, что необходимо исследовать доказательства и рассмотреть все обстоятельства дела", - сказала прокурор.

Представители потерпевших также возражали против особого порядка. "Московской области нанесен значительный ущерб, который пока не погашен ни в какой части, поэтому мы просим рассмотреть дело в обычном порядке с разрешением заявленных гражданских исков. Мы также считаем неэтичным назначение подсудимому наказания не более двух третей от максимального в связи с рассмотрением дела в особом порядке", - сообщила суду представитель правительства Московской области.

Обвинения Кузнецова

Кузнецов обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств"), и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Как ранее сообщили в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.