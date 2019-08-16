СМИ: напавшему с мачете на прохожих в Сиднее мужчине предъявлены обвинения

ТАСС, 16 августа. Полиция Австралии предъявила официальные обвинения 20-летнему Мерту Нею, напавшему с мачете на прохожих в центре Сиднея. Об этом сообщила в пятницу Австралийская радиовещательная корпорация.

По ее данным, Ней обвиняется в убийстве женщины и покушении на убийство еще одной. Ожидается, что в субботу он предстанет перед судом.

Ней провел четыре дня в больнице, где проходил психиатрическую экспертизу. Ее результаты пока не разглашаются. В пятницу днем он был доставлен в полицейский участок.

13 августа Ней, вооруженный мачете, попытался напасть на людей в центре Сиднея, в результате чего одна женщина получила ранения и была госпитализирована. Свидетели происшествия сумели задержать преступника до приезда полиции. Позднее было обнаружено тело 24-летней Микаэлы Данн, которая стала жертвой Нея до его нападения на прохожих.