В Якутии эвакуировали 57 горняков из-за возгорания на питающей шахту подстанции

ТАСС, 16 августа. Небольшое возгорание произошло на подстанции, снабжающей электроэнергией шахту "Денисовская" в Якутии. Как сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) в пятницу, 57 человек эвакуированы.

"Выведено 57 человек. Электроэнергия [в шахте] отключилась в 19:00 по местному времени (13:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил региональный главк МЧС, самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты.

"Работа шахты приостановлена. Погибших, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты. Ориентировочно через 2-2,5 часа электроэнергия в шахте будет восстановлена", - говорится в сообщении.