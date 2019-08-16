{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии эвакуировали 57 горняков из-за возгорания на питающей шахту подстанции

Пострадавших нет

ТАСС, 16 августа. Небольшое возгорание произошло на подстанции, снабжающей электроэнергией шахту "Денисовская" в Якутии. Как сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) в пятницу, 57 человек эвакуированы.

"Выведено 57 человек. Электроэнергия [в шахте] отключилась в 19:00 по местному времени (13:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил региональный главк МЧС, самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты. 

"Работа шахты приостановлена. Погибших, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты. Ориентировочно через 2-2,5 часа электроэнергия в шахте будет восстановлена", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЯкутия
СМИ: суд на Украине освободил россиянина Мефедова под залог
Размер залога составляет $5,3 тыс.
Читать полностью