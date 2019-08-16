Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи троих фигурантов дела экс-министра Абызова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста троим фигурантам дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - Сергея Ильичева, Александра Пелипасова и Максима Русакова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил жалобу их защитников без удовлетворения",- сказали в суде. Ранее всем троим был продлен арест до 25 октября.

Следствие утверждает, что в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. По данным правоохранителей, он похитил у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" 4 млрд рублей и вывел их за рубеж. Потерпевшей стороной признано внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт".

По данным следствия, экс-министр действовал в соучастии Сергеем Ильичевым, заместителем генерального директора ООО "Ру-ком" Максимом Русаковым, председателем совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александром Пелипасовым, президентом Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректором группы "Ру-ком" Николаем Степановым и директором по экономике и финансам АО "Рэмис" Галиной Фрайденберг.