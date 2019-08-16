В Якутии потушили пожар на подстанции шахты "Денисовская"

ТАСС, 16 августа. Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии, из-за которого были эвакуированы 60 горняков, а шахта приостановила работу, потушен. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Колмар", которая владеет шахтой.

"Пожар потушен", - сказали там. По данным компании, произошло возгорание закрытого распределительного устройства подстанции №52, силами МЧС подстанция обесточена.

В пресс-службе также сообщили, что угрозы для работы шахты нет. "Угрозы для работы и эксплуатации работы ГОК "Денисовский" и шахты "Денисовская" нет. Пострадавших нет", - сказали в компании.