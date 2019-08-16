{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии потушили пожар на подстанции шахты "Денисовская"

Ранее из-за возгорания эвакуировали 60 горняков

ТАСС, 16 августа. Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии, из-за которого были эвакуированы 60 горняков, а шахта приостановила работу, потушен. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Колмар", которая владеет шахтой.

"Пожар потушен", - сказали там. По данным компании, произошло возгорание закрытого распределительного устройства подстанции №52, силами МЧС подстанция обесточена.

В пресс-службе также сообщили, что угрозы для работы шахты нет. "Угрозы для работы и эксплуатации работы ГОК "Денисовский" и шахты "Денисовская" нет. Пострадавших нет", - сказали в компании.

Теги
РоссияЯкутия
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
СК оценит работу ответственных за орнитологическую обстановку у аэропорта Жуковский
Следствие также ожидает результатов расшифровки параметрических приборов
Читать полностью