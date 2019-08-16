{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК анализирует видеоролики, снятые пассажирами аварийно севшего самолета в Подмосковье

СК анализирует видеоролики, снятые пассажирами аварийно севшего самолета в Подмосковье - ведомство.

Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
СК оценит работу ответственных за орнитологическую обстановку у аэропорта Жуковский
Следствие также ожидает результатов расшифровки параметрических приборов
Читать полностью