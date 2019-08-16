Мосгорсуд приговорил украинского бизнесмена Мкртчана к девяти годам за мошенничество

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил украинского бизнесмена, директора украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве на 1 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Мкртчана виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей", - сказал судья. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому оглашены были лишь вводная и резолютивная части приговора.

Из решения суда также ясно, что гражданский иск удовлетворен в полном объеме, в пользу истца было взыскано 192 млн рублей. Арест на имущество подсудимого сохранен.

Прокурор требовал для подсудимого девять лет колонии. Вину Мкртчан не признал. По версии следствия, бизнесмен под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 год организовал получение через зарубежную офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка. Кроме того, суд в рамках уголовного дела вынес около 40 постановлений о наложении обеспечительного ареста на имущество Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет порядка 8 млрд рублей. Среди арестованной недвижимости и имущества числятся металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также активы Русской горно-металлургической компании (РГМК). РГМК была образована в 2005 году и создавалась как связующее звено между компаниями из "Индустриального союза Донбасса" и российскими предприятиями, занимающимися металлопрокатом.

Согласно рейтингу журнала "Фокус", Мкртчан занимал 14-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины в 2012 году. Его состояние оценивается в $1,25 млрд. Он имеет гражданства Украины и России.