СК сообщил о смерти второго госпитализированного в Ульяновске с признаками отравления

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области сообщило о смерти еще одного человека, попавшего в больницу с подозрением на отравление.

Ранее семь человек, в том числе двоих детей, доставили в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с доставлением в последние дни в лечебные учреждения города Ульяновска семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверяется версия, что люди отравились растительным маслом кустарного производства.

По данным министра здравоохранения региона Сергея Панченко, основной симптом у пациентов - кровотечение. Все они употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.