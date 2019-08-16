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CNN: полиция проверяет сообщения об обнаружении подозрительных предметов в Нью-Йорке

Один из них заметили на станции метро, а другой - на улице неподалеку

ТАСС, 16 августа. Полиция Нью-Йорка проверяет сообщения об обнаружении двух подозрительных предметов в нижней части Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, один предмет был обнаружен на станции метро Fulton Street, а другой - на улице неподалеку. На место прибыли саперы и пожарные.

По данным телеканала ABC, обнаруженные предметы напоминают скороварки. Телеканал также сообщил о том, что поезда метро в районе станции Fulton Street следуют с задержками.

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