CNN: полиция проверяет сообщения об обнаружении подозрительных предметов в Нью-Йорке

ТАСС, 16 августа. Полиция Нью-Йорка проверяет сообщения об обнаружении двух подозрительных предметов в нижней части Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, один предмет был обнаружен на станции метро Fulton Street, а другой - на улице неподалеку. На место прибыли саперы и пожарные.

По данным телеканала ABC, обнаруженные предметы напоминают скороварки. Телеканал также сообщил о том, что поезда метро в районе станции Fulton Street следуют с задержками.