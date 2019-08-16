В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует. Об этом в пятницу сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Татарстану.

"В пятницу в 14:20 мск поступила информация об утечке аммиака на складе готовой продукции Казанского молочного комбината <…> Пожарные подразделения выставили водяную завесу, персонал выведен на безопасное расстояние. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве. Работники предприятия перекрыли вентиль, истечение аммиака прекращено, угрозы для населения нет", - говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливается, отметили в ГУ МЧС по республике.