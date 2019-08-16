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Три человека погибли при столкновении "Газели" и грузовика в Нижегородской области

Еще один пострадал

ТАСС, 16 августа. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 15:00 мск на 465-м км автодороги Москва - Уфа в Кстовском районе.

"По предварительной информации, водитель "Газели" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП трое человек, находившихся в "Газели", получили травмы, не совместимые с жизнью, еще один - госпитализирован", - отметили в пресс-службе, не уточнив, была ли "Газель" рейсовой.

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