{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: полиция в Калифорнии освободила 80-летнюю заложницу

Женщину удерживал ее собственный сын

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Полиция города Беллфлауэр (штат Калифорния) арестовала в пятницу утром мужчину, предположительно удерживавшего свою мать в заложницах. Как сообщила телекомпания KTLA со ссылкой на представителя шерифа округа Лос-Анджелес Эрин Лью, перед штурмом дома, где забаррикадировался подозреваемый, стражи порядка эвакуировали жителей соседних домов. В результате операции ни заложница, ни подозреваемый не пострадали.

Полиция не назвала имени арестованного, однако ранее, по данным телекомпании, 52-летний Роджер Хиллгэс вывез свою 80-летнюю мать, находившуюся на попечении других родственников и страдавшую от деменции, из дома престарелых в штате Невада.

Теги
США
Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления в Ульяновской области
По предварительной информации, отравившиеся употребили подсолнечное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях
Читать полностью