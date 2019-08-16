Мосгорсуд отклонил жалобы еще 12 украинских моряков, арестованных в Керченском проливе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным продление ареста 18 украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд решил оставить решение суда первой инстанции без изменения, оставил без удовлетворения жалобы 12 украинских моряков: Романа Мокряка, Юрия Безъязычного, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Богдана Небылицу, Сергея Цибизова, Владислава Костышина, Андрея Оприско, Виктора Безпальченко, Владимира Терещенко, Евгения Семидоцкого и Владимира Лисового", - сказали в суде.

В пятницу суд вынес аналогичное решение в отношении шестерых моряков. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 задержанным украинским военнослужащим до 24 ноября.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.