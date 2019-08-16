В полиции сообщили, что вызвавшие тревогу на Манхэттене подозрительные предметы безопасны

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Тревога, объявленная в пятницу около станции метро Fulton Street в нижней части района Манхэттен, отменена, обнаруженные там подозрительные предметы признаны не представляющими опасности. Сообщение об этом опубликовано на странице городской полиции в Twitter.

"Отряд саперов пришел к заключению, что подозрительные предметы у комплекса на Fulton Street не являются взрывными устройствами. Полицейские продолжают осмотр станций метро в этой зоне в целях безопасности", - проинформировало управление полиции Нью-Йорка. Согласно фотографиям в Twitter, найденные предметы напоминают скороварки.

Ранее правоохранительные органы рекомендовали населению держаться подальше от станции Fulton Street. В этой зоне наблюдается повышенное присутствие полиции и спасательных служб. Данная станция расположена в районе, где традиционно очень много туристов. Один из ее выходов находится внутри многоярусного торгового центра и в сотне метров от места терактов 11 сентября 2001 года.

Стражи порядка в настоящее время проводят проверку еще одного подозрительного предмета, обнаруженного на пересечении 16-й улицы и 7-й авеню. "Пожалуйста, избегайте этой зоны. Ожидайте присутствия полиции и машин спасательных служб в этой зоне", - говорится в сообщении на странице управления полиции Нью-Йорка в Twitter.