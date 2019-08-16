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Посольство РФ: похитители россиян с грузового судна близ Камеруна не выдвигали требований

В ведомстве предполагают, что захват судна был совершен нигерийскими пиратами

РАБАТ, 16 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Посольство РФ в Камеруне выясняет местонахождение трех россиян, захваченных при нападении на грузовое судно "Мармалайта" близ порта Дуала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в диппредставительстве.

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"Никакой информации об их местонахождении и состоянии здоровья нет. В данный момент мы выясняем это", - сказал дипломат. По его словам, "за атакой, предположительно, стоят нигерийские пираты". "Похитители пока не выдвигали никаких требований", - подчеркнул он.

В посольстве отметили, что военно-морской флот Камеруна "выясняет местонахождение судна "Мармалайта", власти ведут поиски в акватории Гвинейского залива, близ камерунского побережья".

15 августа в районе порта Дуала неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.

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