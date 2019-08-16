Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления в Ульяновской области

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Ульяновской области начали проверку после отравления местных жителей, предположительно, подсолнечным маслом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области проводит расследование случаев отравления. Предположительно, отравление могло быть связано с употреблением пострадавшими подсолнечного масла, изготовленного частным лицом в домашних условиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все пострадавшие связаны родственными и служебными связями.

По данным следственного управление СК РФ по Ульяновской области, с подозрением на отравление были госпитализированы семь жителей, двое из которых позднее умерли. В пятницу ведомство возбудило уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности прокурора Тереньгульского района региона Виталий Сураев, еще одна женщина умерла ранее - 3 августа, пока нельзя утверждать, что эти события связаны.