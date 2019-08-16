Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

"По ходатайству дознавателя МУ МВД России "Люберецкое" задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине в Котельниках, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в главке.

Днем 15 августа мужчина ворвался в магазин в Котельниках, выстрелил в потолок и закрылся внутри. В результате происшествия никто не пострадал. Около шести часов полицейские вели с ним переговоры, вечером его задержали сотрудники СОБР "Булат" Росгвардии.

В отношении мужчины, который является уроженцем Молдавии, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На допросе задержанный раскаялся, а также рассказал, что около 20 лет назад получил условный срок, но по какой статье Уголовного кодекса РФ, неизвестно.