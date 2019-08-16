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Три человека пострадали в массовой драке на рынке в Петербурге

По информации МВД, участниками конфликта из-за торгового места стали жители ближнего зарубежья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Массовая драка с применением травматического оружия произошла на территории рынка на улице Салова в Санкт-Петербурге, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, участниками драки стали жители ближнего зарубежья. "В результате инцидента трое его участников госпитализированы", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что конфликт произошел из-за торгового места на рынке. "Полицией приняты меры к установлению и задержанию всех участников конфликта", - сказал представитель ведомства.

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