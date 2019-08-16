{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В крови отравившихся жителей Ульяновской области обнаружен яд

По данным СК, из семи госпитализированных двое умерли

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Наличие кумарина обнаружено в крови жителей Ульяновской области, отравившихся, предположительно, маслом, сообщил в пятницу телеканалу "Россия 24" заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

На эту тему

По данным следственного управление СК РФ по Ульяновской области, с подозрением на отравление были госпитализированы семь жителей, двое из которых позднее умерли. В пятницу ведомство возбудило уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

"Была заподозрена связь с употреблением пищевого продукта, в который мог входить данный яд. Вчера было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производный кумарина", - сказал Пономаренко.

Ранее Министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности прокурора Тереньгульского района региона Виталий Сураев, еще одна женщина умерла 3 августа, пока нельзя утверждать, что эти события связаны. Для выяснения обстоятельств отравления жителей сформирована рабочая группа, в которую вошли представители Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, Агентства по ветеринарии, сотрудники Роспотребнадзора и другие специалисты.

Кумарин - органическое вещество, имеет запах свежего сена, применяется в парфюмерной и мыловаренной промышленности, также используется как основа для яда от грызунов.

Теги
РоссияУльяновская область
В Кузбассе горняков вывели из шахты "Таштагольская" после небольшого землетрясения
Магнитуда зарегистрированного сейсмического события составила 3,1
Читать полностью