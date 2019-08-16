В крови отравившихся жителей Ульяновской области обнаружен яд

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Наличие кумарина обнаружено в крови жителей Ульяновской области, отравившихся, предположительно, маслом, сообщил в пятницу телеканалу "Россия 24" заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

По данным следственного управление СК РФ по Ульяновской области, с подозрением на отравление были госпитализированы семь жителей, двое из которых позднее умерли. В пятницу ведомство возбудило уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

"Была заподозрена связь с употреблением пищевого продукта, в который мог входить данный яд. Вчера было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производный кумарина", - сказал Пономаренко.

Ранее Министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности прокурора Тереньгульского района региона Виталий Сураев, еще одна женщина умерла 3 августа, пока нельзя утверждать, что эти события связаны. Для выяснения обстоятельств отравления жителей сформирована рабочая группа, в которую вошли представители Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, Агентства по ветеринарии, сотрудники Роспотребнадзора и другие специалисты.

Кумарин - органическое вещество, имеет запах свежего сена, применяется в парфюмерной и мыловаренной промышленности, также используется как основа для яда от грызунов.