Эксперты изъяли остатки масла, которым могли отравиться жители Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Эксперты изъяли и направили на исследования остатки растительного масла, которым, по одной из версий, могли отравиться жители Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу прокуратурой региона.

Семь человек, в том числе два ребенка, были госпитализированы в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и детскую клиническую больницу. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях.

"Остатки масла, распространенные на территории Ульяновской области, изъяты, по ним назначен ряд экспертиз. При этом принимаются все необходимые меры к установлению точного количества произведенной указанным лицом кустарной продукции", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Ульяновской области обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от приобретения подсолнечного масла, продавцы которого не имеют документов, подтверждающих качество товара и его соответствие требованиям безопасности.

Министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности прокурора Тереньгульского района региона Виталий Сураев, еще одна женщина умерла 3 августа, но пока нельзя утверждать, что эти события связаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").