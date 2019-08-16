Изготовитель масла, которым могли отравиться в Ульяновской области, делал его для семьи

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Производитель подсолнечного масла, которое могло стать причиной отравления семи жителей Ульяновской области, изготовил продукт для своей семьи и знакомых. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Наталья Снежинская.

В пятницу семь человек, в том числе два ребенка, были доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и детскую клиническую больницу. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях.

"Масло произвел не фермер и не производитель. Это пенсионер, у которого есть маслобойка. Он это масло делал только для своей семьи и для знакомых", - сказала собеседница агентства.

Снежинская добавила, что среди отравившихся дочь пенсионера, ее муж, их родственники и друзья. "Совместно с представителями администрации наше министерство поговорило с тем, кто это масло изготавливал. Он заверил, что в магазинах этого масла нет", - пояснила она.

Министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности прокурора Тереньгульского района региона Виталий Сураев, еще одна женщина умерла 3 августа, пока нельзя утверждать, что эти события связаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

По информации источника в правоохранительных органах региона, в числе версий рассматривается попадание в подсолнечное масло токсичных семян растений. Собеседник агентства уточнил, что такое могло произойти во время уборки урожая подсолнечника. "При заготовке семена идут общей массой. Таким образом, токсины естественного растительного происхождения могли попасть в масло", - пояснил он.

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