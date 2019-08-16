Врач и фельдшер госпитализированы после ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Автомобиль Honda столкнулся с машиной скорой помощи в Петербурге, в результате ДТП врач и фельдшер получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 16 августа 2019 года в 18:10 мск в Пушкине (Санкт-Петербург) водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Honda, совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге с включенными маяками автомобилем скорой помощи Ford. В результате ДТП пассажиры скорой помощи - врач 1960 года рождения и фельдшер 1966 года рождения - [в состоянии] средней степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Скорая следовала по вызову к больному, уточняет пресс-служба ведомства.