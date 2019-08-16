Fox: в Новом Орлеане разбился легкомоторный самолет

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Двухместный легкомоторный самолет разбился в пятницу в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана). Как сообщил телеканал Fox News, в результате происшествия погибли два человека.

По данным телеканала, крушение самолета произошло около 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск). Самолет, предположительно, упал спустя непродолжительное время после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане. Причины крушения на данный момент не определены, пилот и пассажир погибли на месте. Полиция ведет расследование причин происшествия.