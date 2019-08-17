В Приморье из-за паводка нет проезда на 15 участках дорог

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Продолжающийся в Приморском крае паводок размыл 15 участков дорог и нарушил автомобильное сообщение в пяти муниципалитетах, сообщает в субботу пресс-служба администрации края.

В пятницу автомобильное сообщение в Приморском крае из-за воды было нарушено в девяти районах региона на 10 участках дорог.

"По состоянию на утро 17 августа в результате тайфуна "Кроса" проезда нет на 15 участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды", - говорится в сообщении.

В частности, в Хасанском районе нет проезда на первых четырех километрах дороги Хасан - Гвоздево. На третьем километре дороги Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово проезд возможен только для большегрузного транспорта. В Уссурийском городском округе нет проезда в села Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи. В Пограничном районе проезда нет к селам Нестеровка, Духовское от дороги Уссурийск - Пограничный, а также к селу Садовый.

Два мощных тайфуна "Кроса" и "Лекима" продолжают оказывать влияние на погоду на юге Дальнего Востока. В Приморье из-за паводка в пятницу было нарушено транспортное сообщение в девяти районах. Режим ЧС локального и муниципального уровня ввели власти Уссурийска, Лесозаводска и Октябрьского района. На утро субботы остаются подтопленными около 130 домов и больше 460 подворий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона, все подтопления домов и огородов имеют характер дождевого паводка. Разливов рек с затоплением жилых домов пока нет.