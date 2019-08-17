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В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

Еще 10 человек пострадали

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате пожара в одесской гостинице. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"При пожаре погибли восемь и пострадали 10 человек (из них семеро спасены подразделениями ГСЧС)", - отмечается в сообщении. Там говорится также, что пожар произошел в ночь с 16 на 17 августа в отеле "Токио-Стар". Он начался на втором этаже и охватил площадь в 1000 кв. м. Для ликвидации пожара были привлечены 65 спасателей и 13 единиц техники.

Причины возгорания пока не установлены, ведется расследование инцидента.

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