Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию. Об этом он сообщил в субботу в Facebook.

"Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре. Будет отвечать Вадим Черный, собственник так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - заявил президент. Зеленский подчеркнул, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в свою очередь поручил "немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей, прежде всего гостиниц и санаториев".

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа, огнем было охвачено около 1 тыс. кв м. Погибли восемь и пострадали 10 человек, четверо - в критическом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что в июле этого года должна была состояться проверка отеля, однако владелец не дал ее провести.