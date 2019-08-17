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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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В ЛИИ им. Громова подтвердили подлинность выложенных в интернет переговоров экипажа A321

Один из источников ТАСС в институте заявил, что переговоры могли опубликовать радиолюбители
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подлинность опубликованной в интернете расшифровки переговоров экипажа самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку 15 августа в Подмосковье, подтвердили в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова. Об этом ТАСС сообщили сразу несколько источников в ЛИИ.

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"Переговоры подлинные", - сказал источник ТАСС в институте, который обслуживает и которому принадлежит взлетно-посадочная полоса аэропорта Жуковский.

По его словам, переговоры могли опубликовать радиолюбители. "Работа аэродрома традиционно привлекает внимание любителей авиации, они частенько слушают переговоры на частоте контрольно-диспетчерского пункта ЛИИ", - сказал он.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье 15 августа.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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