В Башкирии пациент наркологического отделения сообщил о "минировании" больницы

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Житель Башкирии, находясь на лечении в наркологическом отделении районной больницы, сообщил о минировании здания, чтобы покинуть учреждение. Уголовное дело по данному факту направлено в суд, сообщила в субботу пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Отдела МВД России по Белебеевскому району установлено, что мужчина, находясь на лечении в наркологическом отделении районной больницы позвонил на номер "112" и сообщил, что здание данного медицинского учреждения заминировано его другом. Звонил злоумышленник со своего сотового телефона <...> В ходе следствия подозреваемый рассказал, причиной, по которой он решился на столь необдуманный поступок, стало желание покинуть стены медучреждения, затерявшись в толпе эвакуированных пациентов", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело в отношении 37-летнего ранее неоднократно судимого мужчины направлено в суд. Наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма - лишение свободы от трех до пяти лет.