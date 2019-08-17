В Якутии спасатели оказали помощь девушке, сорвавшейся со скалы

ТАСС, 17 августа. Спасатели оказали помощь девушке, которая сорвалась с 50-метровой скалы в Якутии. Об сообщил в субботу региональный главк МЧС.

"Ночью на пульт дежурного Нерюнгринского поисково-спасательного отряда поступило сообщение, что в районе поселка Чульман Нерюнгринского района со скалы сорвалась девушка. К месту происшествия выехала оперативная группа. Выяснилось, что молодая пара отдыхала на "Скале любви" (народное название), девушка оступилась и упала с 50-метровой высоты", - говорится в сообщении.

Спасательная операция длилась два часа. "Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз, девушка была в сознании, оказали ей первую медицинскую помощь, наложили шину, подозревая закрытый перелом руки, дополнительно наложили шейный бандаж, поместили пострадавшую на специальные носилки", - приводятся в сообщении слова спасателя Анатолия Гежи.

Сообщается, что пострадавшая передана медикам скорой помощи.