У берегов Индонезии семь человек погибли после пожара на судне

ТАСС, 17 августа. По меньшей мере семь человек погибли, еще четыре пропали без вести после пожара на судне у берегов провинции Юго-Восточный Сулавеси, расположенной в центральной части Индонезии. Об этом сообщает в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя национального Агентства по поиску и спасению Юсуфа Латифа.

По его данным, среди погибших было двое детей. Информация о причинах происшествия и другие подробности пока не приводятся.

Пожар начался в машинном отделении. Членам экипажа не удалось самостоятельно потушить огонь. "Пассажирам пришлось прыгать в воду", - сообщил Латиф.

В новость были внесены изменения (14:24 мск) - добавлены подробности.