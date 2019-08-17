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У берегов Индонезии семь человек погибли после пожара на судне

По данным агентства "Синьхуа", еще четверо пропали без вести

ТАСС, 17 августа. По меньшей мере семь человек погибли, еще четыре пропали без вести после пожара на судне у берегов провинции Юго-Восточный Сулавеси, расположенной в центральной части Индонезии. Об этом сообщает в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя национального Агентства по поиску и спасению Юсуфа Латифа.

По его данным, среди погибших было двое детей. Информация о причинах происшествия и другие подробности пока не приводятся.

Пожар начался в машинном отделении. Членам экипажа не удалось самостоятельно потушить огонь. "Пассажирам пришлось прыгать в воду", - сообщил Латиф.

В новость были внесены изменения (14:24 мск) - добавлены подробности.

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