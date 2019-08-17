Источник: специалисты Airbus приступили к осмотру аварийно севшего А321 в Подмосковье

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступили в субботу к осмотру места аварийной посадки самолета А321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье.

Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Делегация утром отправилась на место, где лежит самолет, провела первый визуальный осмотр: осмотрели крылья, двигатели, а также фюзеляж самолета", - сказал собеседник агентства.

"Принято промежуточное решение по демонтажу двигателей, затем крыльев и пассажирского салона", - рассказал источник. После этого самолет будет приподнят с помощью надувных понтонов, погружен на автотрейлер и доставлен в один из ангаров на территории ЛИИ им. М. Громова для более тщательного изучения и осмотра. По словам собеседника агентства, "скорее всего, с самолета будет демонтировано все оборудование, летать он уже не будет".