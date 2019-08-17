Посольство РФ: камерунские власти пока не нашли российских моряков с судна "Мармалайта"

РАБАТ, 17 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Камерунские власти пока не обнаружили местонахождение троих российских граждан, захваченных при нападении на грузовое судно "Мармалайта" близ порта Дуала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в диппредставительстве.

"Камерунские власти пока не обнаружили местонахождение российских граждан, - сказал собеседник агентства. - Работа по поиску россиян ведется".

"Требования похитителей пока не известны. Они не выходили на связь", - добавил дипломат.

По его словам, посольство РФ находится на связи с ВМФ Камеруна, Координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе и судовладельческой компанией.

По информации германской судоходной компании MarConsult Schiffahrt, 14 августа между 23:00 и 24:00 по местному времени (01:00-02:00 мск 15 августа) в районе порта Дуала неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России. По одной из версий, за нападением могут стоять нигерийские пираты.