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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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СК и полиция не фиксировали случаев мародерства на месте аварийной посадки А321

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и Росгвардии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подмосковная полиция не фиксировала случаев мародерства на месте аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МВД в субботу.

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"Таких фактов на сегодняшний день не зарегистрировано. На месте аварийной посадки продолжают работать сотрудники полиции и Росгвардии. Территория вокруг места аварийной посадки была оцеплена с первого дня, оцепление сохраняется", - сообщили в пресс-службе.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила ТАСС, что никто из посторонних не проходил на территорию места происшествия. Она также опровергла информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки самолета. "Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России Раменское, исключено. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано", - сказала Марковская.

Представитель следственного управления также добавила, что полицейские обеспечивают сохранность конструкции самолета и его элементов. По словам Марковской, на месте происшествия и в салоне самолета круглосуточно работают следователи.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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