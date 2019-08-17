СК и полиция не фиксировали случаев мародерства на месте аварийной посадки А321

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подмосковная полиция не фиксировала случаев мародерства на месте аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МВД в субботу.

"Таких фактов на сегодняшний день не зарегистрировано. На месте аварийной посадки продолжают работать сотрудники полиции и Росгвардии. Территория вокруг места аварийной посадки была оцеплена с первого дня, оцепление сохраняется", - сообщили в пресс-службе.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила ТАСС, что никто из посторонних не проходил на территорию места происшествия. Она также опровергла информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки самолета. "Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России Раменское, исключено. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано", - сказала Марковская.

Представитель следственного управления также добавила, что полицейские обеспечивают сохранность конструкции самолета и его элементов. По словам Марковской, на месте происшествия и в салоне самолета круглосуточно работают следователи.