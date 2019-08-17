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В Перми маршрутный автобус врезался в здание

По предварительным данным, пострадали 10 человек

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Маршрутный автобус врезался в здание на улице на окраине Перми, есть пострадавшие. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В Перми на улице Новогайвинской, по предварительной информации, автобус маршрута № 53 допустил наезд на здание. Количество пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники полиции.

В Минздраве региона в свою очередь сообщили, что, по предварительным данным, пострадали 10 человек. "Предварительное число пострадавших - 10. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

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