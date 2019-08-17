В связи с пожаром в отеле Одессы возбудили еще одно дело по статье "Служебная халатность"

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за ненадлежащее исполнение обязанностей, которые привели к пожару в одесской гостинице и гибели людей. Об том сообщили в субботу в пресс-службе бюро.

"Квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи ГБР проверяют, как работники ГСЧС Украины в Одесской области исполняли служебные обязанности при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности, допрашиваются свидетели, изымаются необходимые документы.

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа, огнем было охвачено около 1 тыс. кв м. Спасатели в настоящее время сообщили о девяти погибших и 10 пострадавших. По факту инцидента полиция ранее возбудила уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В ГСЧС сообщили, что в июле этого года должна была состояться проверка отеля, однако владелец не дал ее провести.

Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование пожара под личный контроль. "Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре. Будет отвечать Вадим Черный, собственник так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - написал президент в Facebook.