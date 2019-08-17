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Один человек погиб, 11 пассажиров междугороднего автобуса пострадали в ДТП под Тулой

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом

ТАСС, 17 августа. Водитель легкового автомобиля погиб, 11 пассажиров междугороднего автобуса получили травмы различной степени тяжести в ДТП, произошедшем в субботу в Тепло-Огаревском районе Тульской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Тула - Липецк. Есть сведения об одном погибшем - водителе Kia Rio. По предварительным данным, пострадали 11 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, столкновение легкового автомобиля с автобусом произошло около 17:40 мск. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, медики оказывают им помощь на месте аварии, часть пострадавших уже доставили в медицинские учреждения.

В субботу в Тульской области сложились неблагоприятные погодные условия: в регионе идет дождь.

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