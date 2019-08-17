Полковник ярославской полиции подозревается в получении взятки в особо крупном размере

ТАСС, 17 августа. Кировский районный суд Ярославля в субботу заключил под стражу заместителя начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по региону Евгения Терехова. Полковника полиции подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщила ТАСС пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Сегодня постановлением Кировского районного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 15 октября включительно. Уголовное дело возбуждено в отношении Терехова по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - сказала собеседница агентства, отметив, что взяткой в особо крупном размере является сумма свыше 1 млн рублей.

Полковник Терехов также занимает должность начальника отдела по капитальному строительству и ремонту управления внутренних дел по Ярославской области. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, руководством ведомства по факту возбуждения уголовного дела назначено проведение служебной проверки.

"В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности", - сказали в пресс-службе.