КЕМЕРОВО, 17 августа. /ТАСС/. Пожар возник на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в субботу в в пресс-службе МЧС по региону. По данным ведомства, из шахты эвакуированы 43 человека.

"Поступило сообщение о загорании ленточного конвейера в тупиковом забое на глубине 200 метров. Пожар ликвидирован в 01:10 местного времени (21:10 мск). В шахте находились 48 человек на момент возгорания. Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пять оставлены для организации жизнеобеспечения шахты. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным Сибирского управления Ростехнадзора, на "Грамотеинской" ранее уже происходили аварии. Так, в мае прошлого года горняки были эвакуированы из-за задымления. 14 апреля 2012 года был зафиксирован и потушен эндогенный (подземный) пожар, а 25 ноября того же года произошла вспышка метана в лаве, семеро рабочих получили ожоги, но вышли на поверхность самостоятельно.

Шахта "Грамотеинская" работает с конца 30-х годов, она расположена в Беловском районе Кемеровской области и является одним из крупнейших угледобывающих предприятий района. До октября 2013 года входила в состав "Евраза", затем была продана британской Lehram.