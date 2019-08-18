В Хабаровске паводок подтопил 37 жилых домов

ТАСС, 18 августа. Число домов, подтопленных паводком в Хабаровске, за сутки увеличилось с четырех до 37, сообщил в воскресенье региональный главк МЧС.

"На 6:00 местного времени 18 августа (23:00 мск субботы) уровень воды (в Амуре в районе Хабаровска) поднялся на 7 см и составил 589 см. Число подтопленных жилых домов в Хабаровске возросло до 37, также под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и семь земельных участков. Количество подтопленных дачных и садовых участков на островной части Хабаровска остается без изменений - порядка 1,7 тыс.", - говорится в сообщении.

В субботу, по данным спасателей, в Хабаровске было подтоплено четыре дома и 42 приусадебных участка.

Ливневыми водами в Хабаровске подтоплены участки дорог на восьми улицах города. "В связи со складывающейся обстановкой в готовности находятся оперативные группы пожарно-спасательных частей и введена дополнительная техника из резерва в боевые расчеты", - отметили в региональном управление МЧС.

В других населенных пунктах Хабаровского края подтопленными оказались 55 жилых домов, более 320 земельных, 90 дачных и 180 приусадебных участков.

В зону подтопления попали участки дорог регионального значения в нескольких районах Хабаровского края. В частности, в Нанайском районе под водой оказалось 280 м дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси. "Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны федеральной автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Также подтоплены участки внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Синда, Дада, Найхин, Джонка и Славянка", - добавили в региональном главке МЧС.