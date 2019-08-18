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На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали около 2 тыс. человек

Новый пожар начался в субботу в районе населенного пункта Вальесеко

МАДРИД, 18 августа. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек были эвакуированы из-за сильного лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter на странице региональной службы экстренной помощи.

Новый лесной пожар начался в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. "На данный момент эвакуированы <...> около 2 тыс. человек", - отмечается в публикации. Возгорание уже затронуло примерно 500 га леса. Тушение огня осложняется сильной жарой, установившейся в регионе.

10 августа на острове Гран-Канария вспыхнул пожар, который уничтожил более 1 тыс. га леса. Были эвакуированы сотни людей.

По данным агентства EFE, с января по август текущего года общая площадь лесных пожаров в Испании превысила 56,5 тыс/ га. Этот показатель в четыре раза больше, чем прошлогодний.

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