Пожар уничтожил около 4,5 тыс. кв. м торговых площадей на рынке под Парижем

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший на территории рынка Анри Барбюса в граничащем с Парижем городе Леваллуа-Перре, уничтожил около 4,5 тыс. кв. м торговых площадей. Об этом в воскресенье сообщила первый помощник мэра города Изабель Балкани в эфире радиостанции France Info.

По ее словам, огонь вспыхнул в ночь с субботы на воскресенье в помещении рынка, который находится в одном здании с Дворцом спорта и муниципальными квартирами. "Пострадавших нет. Жители квартир буду размещены в павильонах для отдыха", - отметила она в Twitter. С огнем боролись около 160 пожарных, о причинах возгорания пока ничего не известно. "Мы не знаем, было ли это случайное возгорание или поджог", - приводит ее слова радиостанция.

Леваллуа-Перре граничит с Парижем на северо-западе и связан с французской столицей единой сетью городского транспорта, включая метро.