Режим ЧС введен в Биробиджане из-за паводка

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ливни привели к подъему уровня воды в реках на территории Биробиджана, в городе введен режим ЧС, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

"В результате выпавших осадков на территории Биробиджана ухудшилась гидрологическая обстановка. Объявлен режим ЧС", - сказал собеседник агентства.

На утро воскресенья зарегистрирован подъем уровня воды в реках Бира (до 338 см при уровне выхода на пойму 320 см) и Икура (до 247 см, уровень выхода на пойму - 230 см). Затоплены садово-огородные участки на пяти улицах города и дворовые территории на трех улицах. В связи с паводком отменено автобусное сообщение с поселком Щукинка, власти города рассматривают варианты эвакуации жителей населенного пункта.

Всего в Еврейской автономной области подтоплено более 400 участков и два домовладения, под водой оказались участки дорог регионального и муниципального значения. В Облучье в результате резкого подъема уровней воды в реке Хинган паводком подмыты три опоры моста. "Сформированы оценочные комиссии, которым предстоит работа по оценке ущерба от стихии", - отметили в правительстве.

В регионе идут дожди, вызванные в том числе влиянием тайфунов с территории Японии и Китая. На малых и средних реках области отмечается колебание уровней воды.